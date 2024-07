Il Canada teme un'altra estate apocalittica: quasi 600 incendi nell'Ovest

Roma, 25 lug. (askanews) –

Le immagini del British Columbia Wildfire Service mostrano grandi incendi boschivi a Shetland Creek, nella parte occidentale della provincia canadese della British Columbia, che hanno portato all’evacuazione di 25.000 abitanti delle comunità vicine. Secondo le autorità, più di 400 incendi stanno devastando le foreste della provincia, mentre il vicino stato dell’Alberta sta combattendo contro 175 incendi, uno dei quali minaccia il famoso Parco nazionale di Jasper.

Il premier canadese Justin Trudeau ha promesso aiuti e coordinamento nell’assistenza a livello federale: “Abbiamo approvato la richiesta di assistenza federale dell’Alberta. Stiamo dispiegando le @Forze canadesi e altre risorse per l’emergenza incendi nella provincia, e stiamo coordinando l’assistenza antincendio e il trasporto aereo. Alberta, siamo con te, ha scritto Trudeau in un posto su X (ex Twitter).

Il Canada teme che si ripeta la catastrofe del 2023, quando il Paese ha vissuto un’estate apocalittica e la peggiore stagione di incendi della sua storia, con 15 milioni di ettari bruciati e più di 200.000 persone evacuate.