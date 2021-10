Il cantante dei Motley Crue Vince Neil cade dal palco: portato in ospedale

Il cantante dei Motley Crue Vince Neil cade dal palco: portato subito in ospedale, pare che abbia subito la frattura di alcune costole

Brutto incidente al Monsters On The Mountain in Tennessee, dove il cantante dei Motley Crue Vince Neil cade dal palco e secondo alcuni media si procura la rottura di un numero imprecisato di costole: il frontman è stato portato in ospedale dove è tuttora tenuto in osservazione.

L’incidente infatti risale alla serata di ieri, 15 ottobre, presso il Le Conte Center di Pigeon Forge.

Vince Neil cade dal palco mentre incitava la folla ad applaudire

Secondo una ricostruzione dei media ed alcuni video che circolano in rete, l’ex star dell’hair metal sarebbe caduto mentre stava incitando la folla dal palco: ad un certo punto Neil non ha visto un inciampo e impegnato com’era ad incoraggiare il pubblico ad applaudire ha perso l’equilibrio ed è rovinato giù.

Fratture alle costole per Vince Neil che scivola e cade dal palco in Tennessee

Il bollettino medico “ufficioso” parla di lussazioni o addirittura fratture costali, d’altronde Vince, classe 1961, non è un ragazzino e di acqua (magari meglio bourbon) sotto i ponti dai tempi dei Rockhandi, la sua prima band con cui faceva cover dei Cheap Trick ne è passata.

La conferma dell’amico bassista: il frontman dei Motley Crue Vince Neil si è fatto male cadendo dal palco

La conferma dell’incidente è arrivata dal bassista di Neil, Dana Strum, ex Slaughter e Vinnie Vincent Band nonché grande amico del cantante dai tempi bui dell’incidente in cui con Neil alla guida di un’auto perse la vita Razzle, batterista degli Hanoi Rocks.

Il turnista di Vince ha confermato il danno alle costole.