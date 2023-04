Ieri sera, sabato 22 aprile, Milly Carlucci ha salutato i telespettatori che da qualche settimana seguivano con affetto uno dei suoi programmi di punta, Il Cantante Mascherato, annunciando il vincitore di questa quarta edizione del divertente format.

È stata una serata ricca di sorprese ed emozioni, nel corso della quale i telespettatori non hanno assistito soltanto allo smascheramento del trionfatore, ma anche di tutte le altre maschere finaliste. Ecco dunque un breve riassunto di quello che è accaduto durante la puntata in diretta.

Il Cantante Mascherato 2023, vince Il Cavaliere Veneziano: era Samuel Peron

Anche per questa edizione della sua trasmissione, la conduttrice ha scelto di puntare su alcuni volti che già facevano in qualche modo parte della sua ristretta cerchia di contatti. Il trionfatore è infatti stato il ballerino Samuel Peron, a lungo collaboratore di Milly come maestro professionista di Ballando con le stelle.

Il suo personaggio, quello del Cavaliere Veneziano, ha così avuto la meglio su Stella, Ciuchino, Riccio e Criceto.

“Devo fare dei ringraziamenti a te Milly, al gruppo Endemol e al corpo di ballo che mi ha caricato quando entravo” ha commentato Peron, mentre Milly Carlucci (riferendosi alla compianta madre del ballerino) ha aggiunto “Mamma da lassù ti guarda e ti sorride con grande gioia…”

Chi si nascondeva dietro le altre maschere finaliste

Dietro a Peron, in ordine di classifica, si sono posizionati Nino Frassica (secondo, dietro la maschera di Ciuchino), Massimo Lopez (Riccio), Nathalie Guetta (Criceto) e infine, in quinta posizione, Stella, che come molti avevano intuito era Simona Ventura.