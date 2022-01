Il Cantante Mascherato, Arisa giudice della terza edizione: l’indiscrezione

A circa un mese dal debutto della nuova edizione de Il Cantante Mascherato, è stato rivelato che Arisa farà parte del cast dello show di Milly Carlucci.

A circa un mese dal debutto della nuova edizione de Il Cantante Mascherato, è stata diffusa una nuova indiscrezione secondo la quale Arisa farà parte del cast dello show condotto da Milly Carlucci.

Il Cantante Mascherato, la terza edizione dello show e il ruolo di Arisa

Il prossimo 11 febbraio tornerà ufficialmente su Rai 1 la nuova edizione de Il Cantante Mascherato, show condotto da Milly Carlucci.

In attesa del debutto della terza edizione del format, si susseguono informazioni circa le novità che caratterizzeranno il programma. Ad esempio, come riferito dalla stessa Milly Carlucci nel promo diffuso da Rai 1, è stato rivelato che le maschere in gara saranno 12: “Torna Il Cantante Mascherato, lo show più misterioso della tv.

Una gara tra dodici personaggi famosi la cui identità è segreta e che cantano nascosti dietro una meravigliosa maschera. Nelle scorse edizioni, tra gli altri, abbiamo smascherato Red Cazian, Albano, Orietta Berti, Arisa, Teo Mammuccari, i Ricchi e Poveri. E quest’anno chi canta dietro la maschera?”.

Il Cantante Mascherato, Arisa nel cast della terza edizione

In relazione alla nuova edizione dello show, tuttavia, è stata recentemente diffusa una particolare indiscrezione. Secondo quanto riportato dal portale SuperGuida TV, infatti, pare che quest’anno Milly Carlucci verrà affiancata da Arisa.

La cantante sarebbe stata fortemente voluta dalla conduttrice, soprattutto in considerazione dell’incredibile successo riscosso a Ballando con le Stelle, vinto con il maestro Vito Coppola.

A questo proposito, il portale ha annunciato: “Per la terza edizione, ovvero per Il Cantante Mascherato 2022, Milly Carlucci ha voluto fortemente Arisa. Dopo aver vinto Ballando con le Stelle 2021, la cantante continuerà ad affiancare l’amata conduttrice di Rai 1 in un altro programma di punta dell’ammiraglia in onda dall’11 febbraio 2022”.

Il Cantante Mascherato, Arisa giudice della terza edizione: l’indiscrezione

Per quanto riguarda Arisa, inoltre, SuperGuida TV ha anche sottolineato quanto segue: “Arisa è piaciuta notevolmente alla Carlucci che, dopo averla strappata a Maria De Filippi e averla portata via da Amici, il talent di Canale 5, la tiene sotto la sua ala protettiva. Ora è sicuro, Arisa sarà giudice dello show della Carlucci”.

Arisa verrà affiancata dai giudici già confermati Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e Flavio Insinna mentre sono avvolte nel mistero le sorti di Patty Pravo e Costantino Della Gherardesca.