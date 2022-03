Il Cantante Mascherato, c’è una novità importante per Milly Carlucci: ecco quale

A seguito del successo de "Il Cantante Mascherato", per Milly Carlucci ci sono importanti novità in vista. Vediamo quali.

La terza stagione de “Il cantante mascherato” ancora in corso si sta rivelando un grande successo di pubblico. Del resto basta consultare i dati diffusi da Auditel per rendersi conto come Milly Carlucci stia facendo il pieno di telespettatori puntata dopo puntata.

Proprio in virtù di ciò la televisione di Stato avrebbe preso una decisione inaspettata. Stando ad alcune indiscrezioni lo show dovrebbe allungarsi di una settimana. Prima di scoprire chi vincerà dovremo dunque attendere ancora un po’.

Il Cantante Mascherato, ci sono novità in arrivo per Milly Carlucci

Nella notte tra il 17 e il 18 marzo è stato mandato in onda uno spot nel quale è stata annunciata “la prima semifinale del programma”.

Ciò significa in termini pratici che, al termine della stagione tenendo conto della puntata di venerdì 18 marzo, mancano ancora tre puntate con la finalissima che, a meno di sorprese, è fissata venerdì 1 aprile. Vale la pena inoltre ricordare come la formula della doppia semifinale non sia nuova ai telespettatori fedeli a Milly Carlucci essendo stata già utilizzata in “Ballando con le Stelle”.

I protagonisti in gara

Nel frattempo sono ancora sette le maschere da svelare: si tratta nello specifico di Drago, SoleLuna, Volpe, Medusa, Camaleonte, Pinguino (quest’ultimo rientrato in gara dopo il ritiro di Edoardo Vianello ndr.) e Lumaca.

In studio arriveranno inoltre tre ospiti particolarmente speciali. Torneranno infatti Massimo Lopez e Cristiano Malgioglio e ci sarà anche Max Giusti.