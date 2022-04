Il Cantante Mascherato, chi ha vinto la terza edizione

"Il Cantante Mascherato" ha finalmente conosciuto il vincitore della terza edizione. Scopriamo di chi si tratta.

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. A trionfare nella terza edizione de “Il Cantante Mascherato” è stata Volpe, ma chi si nascondeva sotto la sua maschera?

Il Cantante Mascherato, annunciato il vincitore: svelata l’identità di Volpe

Lo smascheramento di Volpe è arrivato dopo molta suspence, eppure come è già accaduto per altre maschere indovinare la sua identità non è stata difficile.

Tutti i giudici, ad un certo punto erano concordi nel fatto che dietro a questo personaggio ci fosse Paolo Conticini e così è stato. Ad ogni modo si è tratta comunque di una piacevole sorpresa che è stata gradita da diversi utenti che ne hanno apprezzato la presenza scenica oltre che l’interpretazione. Sui social si leggono commenti del tipo: “Vittoria stra meritata” ; “Più che per la volpe sono contento per Paolo Conticini” o ancora “Paolo Conticini, si sente”.

Non sono mancate infine le perplessità in special modo da parte di alcune persone che non hanno mai avuto dubbi sul fatto che potesse essere proprio lui.

Il Pulcino si è classificato secondo

A classificarsi secondo è stato il Pulcino che – come ricordiamo – è stato introdotto durante la semifinale. Come è accaduto per Lumaca anche dietro a questa mascherano c’erano due personaggi noti e per la precisione una coppia composta da padre e figlia.

Alla fine com’era intuibile Pulcino erano proprio Lino Banfi e la figlia Rosanna. Quest’ultima ha poi raccontato una che su Instagram qualcuno aveva affermato che sotto la maschera non avrebbe potuto esserci il padre in quanto troppo vecchio. Particolarmente emozionate è stato infine il momento in cui l’attore pugliese ha proposto a Insinna di interpretare il ruolo di padre e figlio: “Per la prima volta, Flavio, i miei figli sono d’accordo, se fai quella fiction che sogni di fare, l’unico che può fare tuo figlio è Insinna e a me farebbe piacere”.