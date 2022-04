Il Cantante Mascherato, cosa ha indossato Milly Carlucci nella finale

Milly Carlucci in questa finale de "Il Cantante Mascherato" ha indossato un completo che esalta tutta la sua eleganza. I dettagli.

La terza edizione de “Il Cantante Mascherato” è arrivata alla sua conclusione e Milly Carlucci ha voluto celebrare questa finalissima con un look altrettanto speciale. La conduttrice, come si osserva tra l’altro sui social, ha sempre indossato nel corso delle puntate degli outfit che ben evidenziano il suo portamento elegante e anche in quest’ultima puntata non ha fatto certo eccezione.

mai vista milly carlucci così contenta pic.twitter.com/BYH2RNKgVc — 𝗝𝗼𝗿𝗱𝗲𝗲𝗻 🫶🏻 𝗡𝘂𝗻𝘇𝗶𝗲𝘁𝘁𝗼 (@JordeenFairy) April 1, 2022

Il Cantante Mascherato, scopriamo il look di Milly Carlucci nel dettaglio

La conduttrice ha scelto di indossare nella finale della trasmissione un completo nero, davvero semplice nel suo complesso eppure non per questo meno d’effetto.

A balzare nell’occhio sono state soprattutto le spalline della giacca e il suo tessuto lucido, in pieno stile retrò. Il vero punto forte sono stati i dettagli glitterati alle giunture che hanno impreziosito maggiormente il suo stile dando un tocco unico.

Capelli e stivali danno un tocco in più al suo stile

Una piccola menzione va alla sua chioma bionda che è stata lasciata completamente sciolta, mentre alcune ciocche sono state raccolte in una coda.

Gli stivali sono completamente neri e ben slanciano la sua figura. A completare infine il look interamente “total black” una maglia dello stesso colore.