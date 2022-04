Il Cantante Mascherato, eliminata Lumaca: chi si nascondeva sotto il personaggio

Manca poco all'annuncio del vincitore de "Il Cantante Mascherato" e Lumaca ha rivelato a tutti la sua identità: chi si nascondeva sotto il personaggio?

Nella finale de “Il Cantante Mascherato” anche Lumaca è stata eliminata. Così anche questo personaggio amatissimo è dovuto uscire di scena. Sotto le sue mentite spoglie si nascondevano due personaggi molto noti.

Il Cantante Mascherato, Lumaca viene eliminata: sotto questo personaggio chi si nascondeva?

Sotto la maschera di Lumaca si nascondevano due personaggi che sono stati a lungo citati ossia il presentatore Giancarlo Magalli con la figlia Michela. In particolare la giudice Caterina Balivo è arrivata ipotizzare che, oltre a questi ultimi sotto la maschera ci potessero essere anche i Gemelli di Guidonia. Iva Zanicchi è addirittura arrivata a fare il nome de “I Ricchi e Poveri”. Arisa nel corso del confronto che si è tenuto in puntata ha chiesto di cantare con Michela.

La giovane si è sottratta tuttavia a questo invito lasciando un importante indizio.

Le reazioni sui social

Nel frattempo non sono mancate le reazioni sui social. C’è chi si è detto perplesso al riguardo dell’eliminazione di Lumaca a fronte di Pulcino in gara in trasmissione per meno tempo. C’è chi ha riconosciuto l’abilità di questa maschera di saper bluffare e c’è chi era convinto che sotto il personaggio potessero esserci proprio i Gemelli di Guidonia.