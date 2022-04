Il Cantante Mascherato, eliminato Soleluna: qual è la sua vera identità

Finalmente è arrivato il momento più atteso de "Il Cantante Mascherato". Soleluna ha rivelato a tutti chi è.

Un finale più prevedibile non poteva esserci. A poche ore dalla conclusione della finale della terza edizione de “Il Cantante Mascherato” Soleluna ha rivelato la sua identità: si tratta nientemeno che Cristiano Malgioglio.

Cantante Mascherato, eliminato Soleluna: su Malgioglio non c’erano dubbi

Diciamoci la verità. Chi ha seguito “Il Cantante Mascherato” in queste ultime settimane o ha avuto la possibilità di guardare una qualsiasi esibizione di Soleluna almeno una volta, sull’identità di Cristiano Malgioglio non ha avuto alcun dubbio. Nonostante ciò il carisma del paroliere unito ad un pizzico di mistero hanno fatto sì che questa maschera iconica della terza edizione potesse arrivare in finale: “Voglio ringraziare Milly per avermi invitato in questo programma che è veramente gioioso.

Volevo dirti grazie, sono molto felice perché in un momento così difficile questo programma regala tanta evasione. Adoro mettermi in gioco”, sono state le parole di Malgioglio che ha commentato a caldo l’esperienza che si è appena conclusa.

Chi si nasconde dietro la maschera di Camaleonte?

Nel frattempo ci si chiede chi si nasconde sotto la maschera di Camaleonte, altro personaggio che ha tenuto parecchio sulle spine in queste ultime settimane.

I due giudici Caterina Balivo e Flavio Insinna hanno scommesso su Riccardo Rossi. Francesco Facchinetti, dal canto suo, ha ipotizzato che ci potesse essere dietro un’altra persona dal cognome molto simile ossia Daniele De Rossi. Arisa ha puntato invece su un altro vip notoriamente tifoso della Roma vale a dire Claudio Ammendola. Secondo Iva Zanicchi Camaleonte potrebbe essere Bobby Solo. Infine Sara Di Vaira e Rossella Erra hanno nominato rispettivamente Fabio Canino e Alessandro Borghese.