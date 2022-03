Il Cantante Mascherato, entra in scena il nuovo Pinguino: piace l’idea Alberto Tomba

Uscito un Pinguino ne entra uno nuovo. A introdurlo è stato Edoardo Vianello che ha passato il testimone sulle note del brano "Sul cocuzzolo".

Uscito un Pinguino ne entra un altro e così, come già anticipato nella puntata precedente da Milly Carlucci, nello studio de “Il Cantante Mascherato” ha fatto il suo ingresso colui che fisicamente raccoglie il testimone lasciato da Edoardo Vianello che aveva scelto di non andare avanti.

Va ricordato infatti che, proprio in virtù di ciò, trattandosi di una rinuncia e non di una eliminazione la maschera del Pinguino è potuta rientrare in gara, ma con un nuovo personaggio.

Cantante Mascherato, entra in studio il nuovo Pinguino

Proprio il cantante Edoardo Vianello ha accompagnato il nuovo Pinguino cantando uno dei suoi brani più famosi ossia “Sul cocuzzolo”. Contro di lui si è sfidata invece la Lumaca. Quest’ultima ha interpretato sul palco l’ultimo brano di Gianni Morandi vale a dire “Apri tutte porte” che, come è noto, ha preso parte all’edizione del Festival di Sanremo 2022.

Ad ogni modo il nuovo personaggio ci ha già fornito alcuni importanti indizi: “Anch’io ho fatto delle scelte anni fa e ora distribuisco amore.

Il mio nome è già stato fatto in questi anni del cantante mascherato”.

Le ipotesi dei giudici

Tra le idee che piacciono di più in studio troviamo quella dell’ex campione di sci Alberto Tomba. A tirare in ballo questa ipotesi erano stati sia Francesco Facchinetti che Flavio Insinna. Non era dello stesso avviso invece Caterina Balivo che ha ipotizzato che sotto la maschera potesse esserci Chiara Francini. Iva Zanicchi ha infine tirato fuori il nome di Bianca Atzei.