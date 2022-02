Il cantante mascherato, frase “poco felice” di Facchinetti su Orietta Berti: cosa ha detto

Nello studio de "Il cantante mascherato" è calato il gelo dopo che Francesco Facchinetti ha detto una frase poco felice su Orietta Berti. I dettagli.

Piccolo momento di imbarazzo nella prima puntata de “Il cantante mascherato”. Una frase “poco felice” pronunciata da Francesco Facchinetti su Orietta Berti ha fatto calare in studio il gelo, compreso il pubblico: ecco cosa è successo.

Cantante mascherato, il duetto di Orietta Berti con la lumaca

Tutto ha avuto inizio con l’esibizione della maschera della lumaca che, durante la serata ha avuto la possibilità di esibrsi con Orietta Berti, reduce dall’esperienza sanremese e fresca del successo della canzone “Mille”, hit estiva cantata con Fedez e Achille Lauro. Proprio al termine dell’esibizione la cantante ha avuto l’occasione di fare i saluti di rito verso il pubblico ed è da lì che sono partite le scommesse alla ricerca della vera identità della lumaca.

Cantante mascherato, cosa ha detto Francesco Facchinetti su Orietta Berti

Ad un certo punto è intervenuto Francesco Facchinetti che, della cantante ha affermato: “A parte che sarebbe stato bello tenere Orietta sul palco per chiedere a lei cosa si nasconde dentro Orietta Berti… cosa molto interessante”. Le reazioni da parte delle altre giudici non si è fatta attendere a partire da Caterina Balivo che, con la testa ha detto un chiaro no, mentre Arisa ha osservato: “Io non l’ho capita!”. Non meno attonita infine Milly Carlucci che ha interrotto con un secco e chiaro “Nooo!”.