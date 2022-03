Il cantante mascherato, Massimo Lopez non è SoleLuna: chi si nasconde sotto la maschera?

Nel corso della quinta puntata de Il Cantante Mascherato è emerso che Massimo Lopez non è SoleLuna.

Milly Carlucci è tornata in onda venerdì 18 marzo 2022 con la quinta puntata de Il Cantante Mascherato e in molti continuano a chiedersi chi si nasconde sotto la maschera di SoleLuna.

Il cantante mascherato: quinta puntata

Venerdì 18 marzo 2022 è andata in onda la quinta puntata del programma di Rai 1, Il Cantante Mascherato.

Una puntata particolarmente attesa che è iniziata con lo spareggio tra Drago e Lumaca.

Ad aggiudicarsi lo spareggio è stata la maschera della Lumaca e pertanto ad essere eliminato è il Drago. Sotto la maschera del Drago si nascondeva il ballerino Simone Di Pasquale.

Il cantante mascherato: chi è SoleLuna?

Tra i concorrenti ancora in gara si annovera la maschera di SoleLuna, con i sospetti che, fin dalla prima puntata, sono ricaduti sul nome di Cristiano Malgioglio.

In seguito sono spuntati fuori altri nomi, tra cui quello di Massimo Lopez e Max Giusti.

Ebbene, nel corso della quinta puntata, Facchinetti ha provato a smascherare proprio Soleluna grazie al privilegio della Maschera d’oro. “Sono sicuro di aver visto dietro quella maschera Massimo Lopez”, ha quindi affermato Facchinetti. Alla fine però si è scoperto che Massimo Lopez non indossa la maschera di SoleLuna. Non resta quindi che attendere le prossime puntate per scoprire chi si nascondere sotto questa maschera.