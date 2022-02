Il cantante mascherato non va in onda: il motivo e quando vedere la nuova puntata

Il cantante mascherato è stato sospeso: non andrà in onda in prima serata venerdì 25 febbraio. Al suo posto una puntata del Commissario Montalbano.

La guerra nel cuore dell’Europa, in seguito all’invasione dei militari russi in Ucraina, ha inevitabili ricadute anche sul palinsesto delle principali rete italiane, che riorganizzano la propria programmazione o introducono speciali che approfondiscono la situazione tra i due Paesi.

Per questo motivo, la puntata di venerdì 25 febbraio de Il cantante mascherato non andrà in onda.

Il cantante mascherato sospeso: il motivo

Dopo la sospensione di Doc, che non è andato in onda su Rai 1 nella serata di giovedì 24 febbraio, la televisione pubblica italiana sospende un altro programma particolarmente seguito. Venerdì 25, in prima serata, non ci sarà Il cantante mascherato. Al suo posto i telespettatori potranno vedere una puntata del Commissario Montalbano, l’episodio “Il covo di vipere”.

La nuova programmazione sarebbe legato allo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina. Non è successo lo stesso su Canale 5: dopo aver mandato in onda regolarmente il Gf Vip, venerdì 25 ci sarà il consueto appuntamento con la fiction Fosca Innocenti.

Quando vedere la nuova puntata dello show?

Non è ancora chiaro quando andrà in onda la nuova puntata de Il cantante mascherato.

Probabilmente la puntata saltata verrà mandata in onda il venerdì successivo.

Di conseguenza la fine del programma potrebbe slittare di una settimana.