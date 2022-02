Il cantante mascherato, svelata l’identità dell’Aquila: ecco chi è

Nella seconda puntata de "Il cantante mascherato" è stata svelata l'identità del secondo concorrente in gara. Chi si cela nelle spoglie dell'Aquila.

La seconda puntata de “Il cantante mascherato” si aperta con uno spareggio. A sfidarsi sono stati il Pesciolino Rosso e l’Aquila. Proprio quest’ultima, alla fine ha dovuto togliere la maschera e rivelare a tutti la sua identità: si tratta nientemeno che di Alba Parietti, apparsa davanti alle telecamere più sorridente che mai.

A confermare che si potesse trattare proprio della showgirl, Caterina Balivo che, poco dopo, ha scritto un tweet breve, ma molto incisivo nel quale, con tono scherzoso, ha affermato: “Alba Parietti confirmed. E non si dica che non l’avevo detto”

Cantante mascherato, chi si celava dietro la maschera dell’Aquila

Non appena la showigirl si è tolta la maschera ha subito esordito: “Mi sono mangiata un quintale di peli del costume da Aquila”.

Ha poi proseguito confessando: “Sono bordeaux e ho guarito la mia claustrofobia in parte […] Ho cantato ma vi assicuro che non succederà mai più”.

L’indizio dato prima dell’esibizione

Prima che lo spareggio potesse andare avanti, l’Aquila/Alba Parietti aveva dato un indizio sulla sua identità: “Non ho mai fatto nulla che non mi andasse di fare, mai rimpianto le follie fatte e anzi le avrei rifatte. Niente paura per lo spareggio, anzi tirerò fuori gli artigli, aprirò le ali e volerò come una vera aquila“.