“Il canto delle sirene”, il concerto in Grotta Azzurra a Capri

Roma, 20 set. (askanews) – Per la prima volta un concerto all’interno della Grotta azzurra simbolo di Capri: le barche dondolanti sull’acqua, lo sciabordio delle onde e le canzoni napoletane con Fiorenza Calogero, Mario Maglione e il chitarrista Carmine Terracciano. Momenti di emozione per i turisti e i capresi entrati nella grotta attaverso lo stretto pertugio. Musica senza impianto di amplificazione per non danneggiare l’interno di questa meraviglia caprese.

L’evento è avvenuto nel quadro del Festival internazionale di Capri “Il canto delle sirene” diretto da Geppy Gleijeses.