Il caos dopo un raid israeliano a Gaza, le immagini della Croce Rossa

Milano, 24 gen. (askanews) – In queste immagini diffuse dalla Croce Rossa palestinese, il caos dopo un bombardamento israeliano, in questo caso avvenuto a Jabalia, nord di Gaza. I soccorritori nel buio cercano fra le macerie i sopravvissuti, portati via nelle ambulanze.

Secondo ministero della Sanità di Gaza, guidato da Hamas, almeno 210 persone sono state uccise e 386 ferite nelle ultime 24 ore. Dal 7 ottobre, giorno dell’attacco di Hamas, sarebbero morti 25.700 palestinesi e 63.740 feriti negli attacchi israeliani.