Il capo del Pentagono Austin arrivato in Israele

Il capo del Pentagono Austin arrivato in Israele

Milano, 13 ott. (askanews) – Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, è arrivato in Israele, in una visita presentata come segno di solidarietà nei confronti del Paese ebraico dopo gli attacchi di Hamas.