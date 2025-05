Città del Vaticano, 17 mag. (askanews) – Il Segretario di Stato vaticano, il Cardinale Pietro Parolin, ha incontrati il Segretario di Stato statunitense Marco Rubio in Vaticano. Marco Rubio è in visita in Italia per partecipare alla messa di insediamento di Papa Leone XIV il 18 maggio, il primo Papa proveniente dagli Stati Uniti.