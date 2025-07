Il Cardinal Pizzaballa visita Gaza, messa alla Sacra Famiglia

Gaza City, 21 lug. (askanews) – Fuori dalla chiesa il fragore delle bombe, dentro i cristiani palestinesi partecipano alla messa domenicale alla Sacra Famiglia di Gaza City, l’unica chiesa cattolica del territorio palestinese. A celebrare la funzione il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, che ha visitato la Striscia di Gaza dopo che il 17 luglio un attacco israeliano ha ucciso tre persone nella chiesa e in cui è rimasto ferito anche Padre Romanelli.

“Non sarete dimenticati”, assicura dall’altare il patriarca di Gerusalemme dei Latini parlando sia in arabo che in inglese nella chiesa danneggiata dall’incendio ma ancora agibile.

“Ho visto la vita nei vostri volti, nonostante la distruzione che vi circonda. Tutto il mondo vi guarda. Siate luce non solo per Gaza ma per il mondo intero” ha aggiunto nell’intensa omelia.

Con lui anche il suo omologo greco-ortodosso, Teofilo III, insieme hanno incontrato le famiglie che hanno cercato rifugio nella chiesa e sono riusciti a consegnare generi alimentari e attrezzature mediche di emergenza, e a completare l’evacuazione medica dei feriti.