Il cardinale George Pell venera la salma di Ratzinger

Roma, 3 gen. (askanews) – C’è anche il cardinale australiano George Pell venuto a rendere omaggio a Benedetto XVI nella basilica di San Pietro, in Vaticano, nel secondo giorno di venerazione della salma. Pell, 81 anni e attualmente prefetto emerito della Segreteria per l’economia, si è raccolto in preghiera davanti alle spoglie del Papa emerito. L’arcivescovo australiano è stato accusato in passato di abusi sessuali, ha trascorso quattro mesi in carcere e infine è stato definitivamente scarcerato dall’accusa.

Tra i cardinali arrivati per dare un ultimo saluto a Joseph Ratzinger, anche il brasiliano Scherer e il cardinale del Burkina Faso, Ouedraogo.