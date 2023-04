Il caso della Madonna di Trevignano. I dubbi espressi da un ex seguace di Gisella Cardia

Madonna di Trevignano. Sospetti e dubbi di un ex seguace per via delle troppe incongruenze

Molti fedeli si sono allontanati dalla veggente

La donna ha raccontato di non essere più tornata dalla veggente. Anche altri fedeli che la ex seguace conosce si sono allontanati da Gisella Cardia dopo essersi recati da lei.

In molti ormai avevano capito che la sedicente veggente non era una persona buona, ma aveva secondi fini.

Gisella non ha niente a che fare con Dio

La ex seguace ha aggiunto: “È una persona che non ha niente a che fare con Dio. E per questo è bene starle lontano. Non so se la signora vada a messa. Io sono stata anche al rosario che aveva indetto il vescovo Rossi all’interno della parrocchia.

L’atteggiamento del vescovo Rossi

La donna ha poi detto: “Alla fine di questo rosario il vescovo prese la Madonnina, aprì il bagagliaio della macchina e ha buttato malamente questa statuetta nella macchina”. Durante questo episodio la signora ha raccontato che alcuni fedeli hanno chiesto al vescovo come mai la Madonna piangesse. La risposta del vescovo è stata: “Con tutta la situazione che stiamo vivendo volete che la Madonna non pianga? Pensate a pregare“. Il vescovo è poi salito in auto ed è andato via.

