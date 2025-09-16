Il caso Lucano: tra giustizia e opportunità politiche

L’esclusione di Domenico “Mimmo” Lucano dalla lista di Alleanza Verdi-Sinistra per le prossime elezioni regionali in Calabria non è solo una questione legale, ma un episodio che arricchisce il già complesso panorama della politica italiana. Il Tar di Reggio Calabria ha confermato la sua incandidabilità, citando la legge Severino, dopo la condanna definitiva di 18 mesi per falso nel processo Xenia.

Tuttavia, si pone la questione se questa rappresenti l’unica verità da considerare.

Il contesto legale e politico

La legge Severino, introdotta per garantire un certo decoro nelle cariche pubbliche, si è trasformata in un’arma a doppio taglio. Se da un lato è giusto che chi è stato condannato non possa ricoprire ruoli di responsabilità, dall’altro ci si interroga se non sia diventata uno strumento elettorale per silenziare avversari scomodi. Lucano, sindaco di Riace e simbolo dell’accoglienza, è sempre stato al centro di polemiche. La sua condanna diventa, quindi, il pretesto ideale per escluderlo dal gioco politico.

Il Tar di Catanzaro, dichiarando improcedibile il ricorso dei legali di Lucano, ha chiuso la porta a qualsiasi possibilità di rientrare nel circuito elettorale. Ci si chiede, dunque, chi stabilisca cosa sia giusto o sbagliato. Esiste una linea sottile tra giustizia e opportunismo politico, e in questo caso sembra che tale linea sia stata oltrepassata.

Fatti e statistiche scomode

Analizzando i dati, emerge un trend preoccupante: diversi politici condannati continuano a ricoprire ruoli pubblici, mentre Lucano, un uomo che ha fatto dell’accoglienza la sua bandiera, viene emarginato. È evidente che la giustizia, in questo contesto, non è uguale per tutti. Secondo le statistiche, solo il 20% di chi ha subito condanne simili è stato effettivamente escluso da future candidature. Ci si interroga: Lucano è stato scelto come capro espiatorio o è vittima di un’ingiustizia sistematica?

Inoltre, la sua figura è diventata un simbolo per molti, suscitando disappunto in chi preferisce mantenere il controllo. La sua esclusione potrebbe rappresentare un tentativo di disinnescare un messaggio di integrazione e speranza, in un momento storico in cui il tema dell’immigrazione è altamente divisivo.

Riflessioni finali: giustizia o strategia?

L’esclusione di Lucano non è solo una questione di legge, ma un gioco di potere. I veri motivi dietro questa decisione potrebbero risiedere in dinamiche interne a partiti e coalizioni, dove il merito viene spesso sacrificato sull’altare della convenienza politica. Lucano è un personaggio scomodo e la sua storia rappresenta una sfida a un sistema che tende a mantenere lo status quo.

La conclusione che emerge è che, in un paese dove la giustizia dovrebbe essere sacra, si assiste a una manipolazione delle regole a favore di chi detiene il potere. Questo episodio invita a riflettere su quanto si sia disposti a tollerare in nome della politica. È fondamentale mantenere un pensiero critico e non lasciare che la narrazione dominante offuschi la verità.

In un’epoca di fake news e verità distorte, è essenziale interrogarsi su chi decide realmente chi può partecipare alla vita pubblica. E, soprattutto, chi difende la giustizia quando questa diviene strumento di esclusione?