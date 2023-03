Il cast di Ted Lasso alla Casa Bianca per la salute mentale

Washington, 21 mar. (askanews) – Il cast della serie tv “Ted Lasso” è stato ospite alla Casa Bianca per parlare di salute mentale. Lo show, di cui è appena uscita la terza stagione, è una commedia leggera ambientata nel mondo del calcio inglese che affronta anche temi complessi come l’autostima, gli attacchi di panico, la frustrazione lavorativa e personale.

“Non importa chi tu sia, non importa dove vivi, non importa per chi hai votato – ha detto Jason Sudeikis, il protagonista, che interpreta l’allenatore della squadra – probabilmente tutti noi conosciamo qualcuno, o siamo stati noi stessi quel qualcuno che ha lottato, si è sentito isolato, in ansia”. “Il tema della serie è dare un occhio al tuo vicino, il tuo collega di lavoro, i tuoi amici e la tua famiglia: chiedi come stanno, e ascolta con sincerità”.

Il presidente Joe Biden ha anche postato una foto dell’entrata dello Studio Ovale col cartello “Believe”, uguale a quello messo nella serie all’ingresso dello spogliatoio da Ted Lasso, allenatore che fa del “crederci” il suo motto.