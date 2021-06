Il centrodestra presenta Michetti: “Ridare orgoglio a Roma”

Roma, 11 giu. (askanews) – A Roma, al Tempio di Adriano, la presentazione ufficiale del ticket Enrico Michetti-Simonetta Matone per la corsa al Campidoglio. “Ridare orgoglio” a Roma l’obiettivo ripetuto più volte dal centrodestra che si è presentato al completo con i leader Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Antonio De Poli e Maurizio Lupi, i rappresentanti di Coraggio Italia, in platea. Presente anche Vittorio Sgarbi, assessore della Cultura in caso di vittoria.

Michetti è “il miglior candidato per Roma” ha sottolineato la presidente di FdI Giorgia Meloni.

“Michetti uno dei principali avvocati amministrativisti d’Italia, docente universitario, fondatore della Gazzetta amministrativa, chiamato dai sindaci d’Italia per risolvere i loro problemi, ha collaborato con diversi ministri da consulente, giornalista, possiamo confrontare il suo curriculum con quello degli altri candidati”.

Antonio Tajani: “Agli elettori romani ci presentiamo come una coalizione seria che non solo si candida a vincere le elezioni ma a governare la città con una visione che è diversa da quella della sinistra, partendo dal convincimento che bisogna dare più poteri alla capitale d’Italia”.

Il leader della Lega Matteo Salvini ha parlato di visione per il futuro: “Roma deve tornare capitale non d’Italia ma d’Europa, stiamo lavorando a un progetto per Roma capitale green d’Europa”.

E Michetti ha aggiunto: “Io sono onorato e lusingato che una coalizione intera attraverso un sano confronto abbia avuto attenzione per me e farò di tutto per ripagare questa fiducia con successo ed efficienza”.

“L’orgoglio, dobbiamo restituire alla città eterna il ruolo di caput mundi”.