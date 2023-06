Sono 37 gli aerei militari cinesi rilevati sui cieli di Taiwan a partire dalle 5 del mattino (ore 23 di mercoledì 7 giugno in Italia) dal ministero della Difesa. I velivoli sono stati identificati nella zona di difesa aerea (Adiz) dell’isola; alcuni di essi sono finiti nel Pacifico occidentale. Rendendo nota l’ultima incursione di massa delle forze aeree dell’Esercito popolare di liberazione, il ministero ha specificato che tra gli aerei militari in volo su Taiwan vi sarebbero caccia J-11 e J-16 e bombardieri H-6 con capacità nucleare. Il ministero di Taiwan ha riferito che l’area attraversata dagli aerei cinesi fa parte della zona di difesa aerea dell’isola.

37 aerei militari cinesi su Taiwan: la Cina considera l’isola sua

Come precisa SkyTg24, la Cina considera Taiwan come sua “proprietà inalienabile” e negli ultimi anni ha fatto volare regolarmente le sue forze aeree nei pressi dell’isola senza però mai giungere presso lo spazio territoriale di Taiwan.

Allarme minaccia nucleare

Si teme una minaccia nucleare nei confronti di Taiwan dopo l’incurione dei 37 aerei militari cinesi. Dal Messaggero si legge come alcuni aerei hanno continuato il sorvolo sul Pacifico occidentale dove si manovrano navi appartenenti alla flotta americana. Gli USA sono preoccupati in quanto alcuni aerei cinesi presenti sui cieli di Taiwan avrebbero capacità nucleare come le ultime versioni dei bombardieri H-6.