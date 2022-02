Il cielo in una stanza di Gino Paoli: testo e significato

"Il cielo in una stanza", brano di successo di Gino Paoli, sarà interpretato da Mahmood e Blanco per la serata cover: testo e significato.

Quando Gino Paoli ha scritto questo successo senza tempo aveva solo 25 anni: Mahmood e Blanco lo portano sul palco di Sanremo 2022 per la serata cover di venerdì 4 febbraio. Qual è il testo e quale il significato de “Il cielo in una stanza”.

Il cielo in una stanza, il testo della canzone di Gino Paoli

Quando sei qui con me

questa stanza non ha più pareti

ma alberi, alberi infiniti.

Quando sei qui vicino a me

questo soffitto viola

no, non esiste più…Io vedo il cielo sopra noi

che restiamo qui, abbandonati

come se, se non ci fosse più

niente, più niente al mondo.

Suona un’armonica:

mi sembra un organo

che vibra per te e per me

su nell’immensità del cielo

Suona un’armonica:

mi sembra un organo

che vibra per te e per me

su nell’immensità del cielo

Per te…

e per me

nel cielo.

Il cielo in una stanza, il significato

Il famoso brano del cantautore racconta un amore mercenario.

Le sue strofe, delicate come solo la sua penna sa fare, raccontano l’incontro con una prostituta in una stanza dal “soffitto viola”, in un bordello di Genova.