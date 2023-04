Il cinema in festa per il lancio di The Hollywood Reporter Roma

Il cinema in festa per il lancio di The Hollywood Reporter Roma

Il cinema in festa per il lancio di The Hollywood Reporter Roma

Roma, 21 apr. (askanews) – Il cinema italiano festeggia l’arrivo di The Hollywood Reporter Roma. La direttrice Concita De Gregorio ha presentato la piattaforma multimediale durante un evento a Palazzo Brancaccio con un monologo sulla città che è un “set a cielo aperto ogni giorno dell’anno”. Tra gli ospiti molti protagonisti del mondo del cinema, della tv, della moda, tra cui Serena Rossi, Alessandro Borghi, Fabio D’Innocenzo, Maria Chiara Giannetta, Pilar Fogliati, Motta, Noem, Alessandro Michele.

The Hollywood Reporter da quasi 100 racconta il mondo dello spettacolo americano, il sito dell’edizione italiana nel giorno del suo lancio dedica grande spazio a Nanni Moretti e al suo nuovo film “Il sol dell’avvenire”, che sarà in concorso al festival di Cannes. In una lunga intervista alla direttrice Moretti fra l’altro parla del rinnovato amore per il teatro come spettatore e della sua prima regia teatrale: dirigerà “Diari d’amore”, un dittico composto da due atti unici di Natalia Ginzburg, “Dialogo” e “Fragola e Panna”, in prima nazionale al Teatro Carignano di Torino il prossimo 9 ottobre.