Il Collegio non andrà in onda su Rai 2 martedì 16 novembre: il cambio di programmazione

La Rai ha annunciato che la quarta puntata de “Il Collegio” non andrà in onda nella serata di martedì 16 novembre per un cambio di programmazione.

Anche in considerazione del considerevole calo di ascolti registrato dal programma, quindi, la Rai ha deciso di sospendere la messa in onda de Il Collegio e trasmettere l’incontro di tennis delle ATP Finals. In occasione dell’evento, dovrebbe scendere in campo il campione italiano Matteo Berrettini che, nonostante l’infortunio in cui è incappato nei giorni scorsi, potrebbe comunque partecipare alle ATP Finals.

Favorendo l’incontro di tennis delle ATP Finals, Rai 2 ha deciso di rimandare la quarta puntata de Il Collegio, stabilendo – per la prima volta in assoluto – che venga resa disponibile su Rai Play in esclusiva.

Pertanto, nonostante la mancata messa in onda del programma, i fan più appassionati del format potranno comunque godersi la nuova puntata de Il Collegio, collegandosi alla piattaforma streaming annessa al servizio Rai. Per la visione in televisione, invece, si dovrà attendere il prossimo martedì 23 novembre.

In merito al cambio di programmazione, la pagina Twitter di Rai 2 ha annunciato la pausa imposta a Il Collegio, con il seguente tweet: “Facce da Alert! Questa sera si viaggia verso il 1977 On Demand. Il Collegio si prende una pausa su Rai 2, ma vi aspetta alle 21:30 in esclusiva solo su Rai Play con una nuova puntata.

Siete pronti?”.

Non resta altro che scoprire se il cambio di programmazione annunciato all’ultimo momento sarà favorevole al programma oppure produrrà un ennesimo calo di ascolti.