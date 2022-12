Il commosso addio del Reatino allo storico odontotecnico Walter Toniolli

In queste ore di dolore e di mestizia arriva il doveroso, sentito e commosso addio del Reatino allo storico odontotecnico Walter Toniolli.

Da quanto si apprende sui media locali il quartiere di Chiesa Nuova forse più di tutti piange un concittadino amato e rispettato dalla comunità.

Commosso addio a Walter Toniolli

La morte di Walter Toniolli, storico odontotecnico, ha indubbiamente gettato la città nello sconforto, a considerare il grado di considerazione che traspare dalla trattazione del luttuoso evento sui media del territorio laziale ed umbro. Si legge su Rieti Life ad esempio: “La città e in particolare il quartiere di Chiesa Nuova sono in lutto: è morto all’età di 82 anni Walter Toniolli a causa di una malattia”.

La testata spiega che l’odontotecnico in pensione era ricoverato all’ospedale di Terni.

“A Chiesa nuova era conosciutissimo”

Poi un ricordo molto sentito: “Odontotecnico con il suo studio in centro, in via Varrone, era stimato per la sua professione oltre che per le doti umane”. E ancora: “Conosciutissimo nella ‘sua’ Chiesa Nuova, lascia la moglie Ornella e il figlio Alessandro oltre a tanti che lo conoscevano. Da quanto si apprende ilI funerali di Walter Toniolli sono previsti oggi, giovedì 22 dicembre a Chiesa Nuova, a Santa Barbara in Agro, alle 14.30.