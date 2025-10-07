Il Compleanno di Putin: Lavoro e Dialoghi Internazionali in un Giorno Speciale

Il 7 ottobre rappresenta una data significativa per il presidente russo, Vladimir Putin, che compie 73 anni. Quest’anno, tuttavia, la celebrazione si distingue per il suo carattere sobrio, dominato da impegni lavorativi e incontri con leader globali, come riportato dal Kremlin.

In un contesto internazionale complesso, con il conflitto in Ucraina che continua a infuriare da ormai quattro anni, il presidente ha scelto di dedicare la giornata a questioni di sicurezza nazionale e diplomazia piuttosto che a festeggiamenti personali.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato che Putin si riunirà con membri del Consiglio di Sicurezza Russo per discutere le attuali sfide.

Rituali di compleanno in tempo di guerra

Negli anni precedenti all’inizio del conflitto, il compleanno di Putin era spesso festeggiato con eventi più conviviali, come escursioni in Siberia, partite di hockey e viaggi all’estero. Tuttavia, a partire dal 2022, le celebrazioni si sono notevolmente attenuate, riflettendo la gravità della situazione attuale.

Messaggi di auguri da leader stranieri

Nonostante il clima di tensione, Putin ha ricevuto diversi messaggi di auguri da leader di paesi considerati “amici” da Mosca. Tra questi, il leader nordcoreano Kim Jong Un ha inviato un telegramma in cui lo definisce “il mio caro compagno”, elogiando i suoi sforzi per proteggere gli interessi nazionali russi.

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha sottolineato la saggezza politica di Putin e il suo impegno per la patria, riconoscendo il rispetto che ha guadagnato a livello internazionale. Anche se i rapporti tra Mosca e Baku sono stati tesi recentemente, il presidente azero Ilham Aliyev ha comunque fatto pervenire i suoi auguri, sebbene i dettagli della loro conversazione rimangano riservati.

Indizi sulla salute e sul futuro politico di Putin

Il compimento dei 73 anni di Putin ha riacceso l’interesse riguardo alla sua salute e al suo futuro politico. Secondo Peskov, il presidente mantiene un regime di vita rigoroso, dormendo solo poche ore per notte e dedicando gran parte della sua giornata agli affari di stato.

Attenzione alla salute e alle pratiche mediche

Nel corso degli anni, Putin ha dimostrato una notevole attenzione alla sua salute, imponendo rigide misure di quarantena a chiunque avesse contatti con lui durante la pandemia di Covid-19. Le fonti indicano che il presidente si affida a un team esclusivo di medici e si interessa anche a pratiche di medicina alternativa.

Recentemente, una conversazione tra Putin e il leader cinese Xi Jinping è diventata virale, in cui si discuteva di nuovi metodi per prolungare la vita umana, accennando alla possibilità di trapianti di organi per raggiungere una forma di immortalità.

Il futuro politico di Putin

A seguito delle modifiche costituzionali approvate nel 2020, Putin ha la possibilità di rimanere in carica fino al 2036, il che significherebbe governare fino all’età di 83 anni. Questa prospettiva lo renderebbe uno dei leader più longevi nella storia russa, superando figure storiche come Josef Stalin.

Attualmente, non ci sono segnali che Putin intenda ritirarsi dalla scena politica, suggerendo che potrebbe continuare a esercitare un’influenza significativa sulla Russia e sul panorama geopolitico globale per molti anni a venire.