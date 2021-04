Il Comune di Castelfranco Emilia, ha adottato la ə (schwa) per essere inclusivo

Al fine di utilizzare una comunicazione più inclusiva, il comune di Castelfranco Emilia ha introdotto nei suoi post la ə (schwa).

Una comunicazione più inclusiva e che abbracci ogni identità di genere. Questa la proposta del comune di Castelfranco Emilia in provincia di Modena dove al fine di evitare disuguaglianze in alcuni contesti come ad esempio la comunicazione sui social ha iniziato ad utilizzare la vocale neutra ə (schwa).

Si tratta di una vocale molto pronunciata nella lingua inglese ed inclusa nell’alfabeto indoeuropeo comune.

Proprio per il suo impiego in contesti neutri, la schwa potrebbe rivelarsi una soluzione per poter comunicare a tutti senza incorrere in frasi poco rispettose: “Ecco perchè vogliamo fare maggiore attenzione a come ci esprimiamo: il linguaggio infatti non è solo uno strumento per comunicare, ma anche per plasmare il modo in cui pensiamo, agiamo e viviamo le relazioni”, ha spiegato il comune di Castelfranco Emilia su Facebook.

La scelta del comune di Castelfranco Emilia per essere inclusivo

“Da diverse settimane avete visto comparire in alcuni nostri post il simbolo presente nella card la schwa, ǝ, a chiusura di alcuni termini usati.

Di cosa si tratta?”, questa l’introduzione del post del Comune di Castefranco Emilia che sui social ha annunciato che d’ora in avanti adotterà la schwa (ə), al fine di utilizzare un linguaggio inclusivo e aperto a tutti senza distinzione di genere.

“Il rispetto e la valorizzazione delle differenze sono principi fondamentali della nostra comunità e il linguaggio che utilizziamo quotidianamente dovrebbe rispecchiare tali principi”, ha spiegato il comune emiliano aggiungendo che: “Questo non significa stravolgere la nostra lingua o le nostre abitudini, significa fare un esercizio di cura e attenzione verso tutte le persone, in modo che si sentano ugualmente rappresentate”.