Il concerto della Memoria nella Sala della Regina alla Camera

Roma, 22 gen. (askanews) – Nella Sala della Regina di Montecitorio il concerto dell’Orchestra e Coro di voci bianche dell’Accademia Teatro alla Scala, organizzato dalla Camera dei Deputati, per onorare il Giorno della Memoria, in ricordo delle vittime dell’Olocausto che ricorre il 27 gennaio, giorno in cui furono abbattuti i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz, in Polonia.

Un evento in collaborazione con il Centenario Pucciniano. Dopo ci sono stati gli interventi e le testimonianze e un tributo agli esponenti delle forze armate e forze dell’ordine decorati della medaglia di “Giusto fra le nazioni”. “Il Giorno della Memoria è un monito a vigilare affinché non si riapra mai più quell’abisso in cui precipitò l’umanità. Questa ricorrenza deve infatti renderci anche consapevoli che la libertà e la democrazia non vanno mai date per scontate. Anzi, ci insegna che proprio la libertà e la democrazia vanno riconquistate tutti i giorni”. Così il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana aprendo l’evento a Montecitorio per commemorare il Giorno della Memoria.