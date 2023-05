Il concerto di Gianni Morandi in Aula per i 75 anni del Senato della Repubblica

La voce di uno degli artisti più iconici dell’Italia per celebrare uno dei luoghi dove la vita pubblica del paese si sostanzia nella democrazia: è stato questo il filo conduttore del concerto di Gianni Morandi in Aula per i 75 anni del Senato della Repubblica Italiana. Un pubblico d’eccezione per il cantante emiliano che si è esibito tra gli altri davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

E in effetti il capo dello Stato era presente in qualità di ospite d’onore. Una sorta di “giuria d’eccezione”, come l’ha definita una silloge di Open, quella che oggi, lunedì 8 maggio, ha affollato l’aula di Palazzo Madama per il concerto di Gianni Morandi. Il cantautore di Bologna ha presentando il brano Un mondo d’amore, uno dei successi più amati dal pubblico. Poi da quanto si apprende è stata la volta dell’evergreen Apri tutte le porte, scritta insieme a Jovanotti e cantata nel 2022 a Sanremo. E chi c’era tra banchi?

Renzi batte la mani a tempo e Casini filma

Ovviamente Sergio Mattarella, ospite d’onore, poi la premier Giorgia Meloni, indicata da Open come “non particolarmente entusiasta dello show canoro”. C’era anche Pier Ferdinando Casini che ha fatto delle riprese con il telefonino e Matteo Renzi, impegnato a cantare ed a battere le mani a tempo. I media danno menzione di una Licia Ronzulli impegnata a “ballare da ferma”. L’occasione era di quelle importanti, per celebrare l’anniversario della prima seduta del Senato avvenuta l’8 maggio 1948, 75 anni fa.