Il concerto di Tony Effe al Circo Massimo dopo le polemiche

Roma, 7 lug. (askanews) – Ieri sera Tony Effe si è esibito al Circo Massimo dopo le polemiche per l’annullamento del concerto di Capodanno per uno speciale appuntamento prodotto da Vivo Concerti. Un evento significativo, nella sua città, condiviso con un cast di amici e colleghi che hanno preso parte al live per riscattare la sua immagine anche se non c’era il tutto esaurito come si sarebbe aspettato.

Tra gli ospiti, nomi del calibro di Ghali, Rose Villain, Gaia, Tedua, Icy, Wayne, Pyrex, Side Baby, MV Killa, Tommy Cash e Artie5 regalando momenti indimenticabili ai fan.

La scaletta ha attraversato i brani più noti del repertorio di Tony Effe, da Icon a Miu miu e Taxi sulla luna. Tra i momenti più attesi, Victoria’s secret e Michelle Pfeiffer con Rose Villain, Sesso e samba con Gaia, dopo le 4 con Tedua. A seguire, espresso macchiato con Tommy Cash e Paura e delirio a Milano con Ghali e Side Baby.

Il tour prosegue l’11 luglio a Piazzola sul Brenta (PD) al Piazzola Summer Festival, il 18 luglio allo Space di Riccione, il 19 luglio a Piedimonte Matese (CE) all’Arena Matese, il 24 luglio a Gorizia all’Arena Casa Rossa, il 14 agosto a Olbia (SS) per il Red Valley Festival, il 21 agosto ad Apricena (FG) per Suonincava, e il 29 agosto a Catania per il Wave Summer Music.

I biglietti per i live di TONY EFFE – SUMMER TOUR 2025 sono disponibili su www.vivoconcerti.com. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.