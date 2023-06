Home > Askanews > Il Concerto per il pianeta al summit per la solidarietà finanziaria Il Concerto per il pianeta al summit per la solidarietà finanziaria

Roma, 23 giu. (askanews) – Lenny Kravitz, Billie Eilish e il presidente del Brasile Lula al concerto per il Pianeta organizzato per mettere pressione ai leader riuniti al summit di Parigi per un nuovo patto finanziario

