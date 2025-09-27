Il conflitto a Gaza si intensifica: la crisi umanitaria si aggrava

Nelle ultime settimane, la situazione a Gaza ha raggiunto livelli drammatici a causa dell’escalation delle offensive israeliane. Le notizie di attacchi aerei e bombardamenti incessanti hanno provocato un aumento delle vittime civili, con gli ospedali della città sull’orlo del collasso. Questa crisi umanitaria è aggravata dalla decisione di evacuare le persone verso zone considerate sicure, che in realtà non lo sono affatto.

Il bilancio delle vittime e le condizioni degli ospedali

Sabato scorso, un report ha riportato che almeno 91 palestinesi sono stati uccisi in attacchi che hanno colpito il Gaza Strip. Di questi, 45 vittime si trovavano nella sola Gaza City. Questa escalation dei bombardamenti è stata accompagnata da un’invasione terrestre che ha suscitato ampie critiche a livello internazionale. Secondo le autorità locali, dal 11 agosto, data in cui sono iniziati gli spostamenti forzati da Gaza City, si contano 1.903 morti in 133 attacchi nelle aree centrali e meridionali della Striscia, evidenziando come i civili siano stati colpiti direttamente.

Il deterioramento dei servizi sanitari

Le strutture sanitarie a Gaza, già oberate da mesi di conflitto, stanno affrontando sfide senza precedenti. Molti ospedali, come il Jordan Field Hospital, sono stati costretti a evacuare tutti i pazienti a causa dei bombardamenti. La mancanza di forniture mediche basilari, come anestetici e antibiotici, rende impossibile fornire le cure necessarie. I medici, che affrontano la propria fame, faticano a curare i pazienti in condizioni critiche.

Le testimonianze dei palestinesi in fuga

I racconti di chi cerca di sfuggire alla violenza parlano di una situazione disperata. Molti sono stati costretti a spostarsi continuamente, inseguiti da droni e jet da combattimento. Un testimone ha descritto la tragica morte di una famiglia colpita da un missile mentre tentava di evacuare. Gli ospedali che rimangono operativi sono sovraccarichi di feriti e malati, con letti che ospitano più di un paziente per volta.

Una crisi umanitaria in corso

La testimonianza di un palestinese sfollato rivela l’impatto psicologico e fisico della crisi. \”Mio padre è diventato molto triste dopo che siamo stati costretti a lasciare la nostra casa, e la sua salute è peggiorata. Spero che possano trasferirlo in un ospedale in grado di aiutarlo\”, ha dichiarato. Le pressioni sugli ospedali continuano a crescere mentre la popolazione cerca rifugio al sud, dove le condizioni rimangono ugualmente precarie.

Reazioni internazionali e l’assenza di soluzioni

Di fronte a questa crisi, le manifestazioni in tutto il mondo stanno chiedendo un immediato cessate il fuoco. Città come Berlino e Liverpool hanno visto mobilitazioni per chiedere un intervento significativo. Tuttavia, le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, riguardo a un possibile piano di cessate il fuoco non hanno trovato riscontro tra i leader di Hamas, che affermano di non aver ricevuto alcuna proposta concreta.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che si incontrerà con Trump, ha dichiarato che la sua coalizione politica è contraria a porre fine alla guerra finché Hamas non sarà distrutta. Questa posizione indica che la fine delle ostilità è ancora lontana, mentre la popolazione di Gaza continua a soffrire le conseguenze di un conflitto che sembra non avere fine.