Il conflitto mediatico tra Israele e Palestina sui social network

La guerra in Medio Oriente non è solo una questione di bombardamenti e scontri sul campo, ma si svolge anche in un’arena virtuale. Sui social network come Instagram, X e TikTok, Israele ha aperto un fronte di propaganda mirato a presentare una versione distorta della realtà. Questa nuova forma di conflitto si basa su immagini patinate e contenuti virali, dove influencer e personalità pubbliche promuovono il “diritto alla difesa” di Tel Aviv, mentre si cerca di minimizzare il dramma dei civili palestinesi.

In questo contesto, il caso del Lava Café di Gaza emerge come un esempio emblematico di come la propaganda possa alterare la percezione della realtà.

La propaganda sui social: un nuovo campo di battaglia

Sui social media, le informazioni possono essere manipolate facilmente, creando narrazioni che servono a scopi ben precisi. Israele ha saputo sfruttare questa dinamica, utilizzando influencer per diffondere messaggi che giustificano le proprie azioni militari. È in questo scenario che si inserisce la figura di Andrea Lombardi, un noto youtuber italiano, che ha recentemente suscitato polemiche con un video in cui minimizzava la situazione a Gaza. Lombardi, dopo aver ricevuto critiche e insulti, ha dovuto ritirare il suo video “La bella vita a Gaza? Te la faccio vedere…”, dove sosteneva che i palazzi fossero ancora in piedi e che la fame fosse una fake news.

Ma come ha reagito il pubblico a queste affermazioni? Le sue dichiarazioni, che sembrano riprendere i toni di Netanyahu, hanno esacerbato il dibattito online. Lombardi ha mostrato un locale, il “Lava Café”, come simbolo di una presunta normalità a Gaza. Tuttavia, il video presentava una realtà distorta, ignorando le drammatiche condizioni di vita della popolazione. Come riportato dall’OMS, oltre il 90% degli abitanti di Gaza vive in insicurezza alimentare acuta, con un aumento allarmante dei casi di malnutrizione infantile.

Lava Café: un simbolo di propaganda ambigua

Il Lava Café è diventato rapidamente un punto di riferimento nella narrazione pro-Israele. La pagina Instagram del locale, creata nel 2024, mostra interni eleganti e piatti appetitosi, ma non fornisce alcuna prova concreta della sua esistenza. Non ci sono testimonianze locali o recensioni su piattaforme di geolocalizzazione. Le immagini pubblicate non presentano elementi architettonici riconoscibili, e l’assenza di dettagli specifici solleva dubbi sulla veridicità della sua rappresentazione.

Inoltre, la presunta posizione del Lava Café di fronte alla American International School è stata contestata, poiché questa è situata a Beit Lahia, una zona bombardata nel 2009. L’assenza di prove solide e le incongruenze nel racconto alimentano l’idea che il locale possa essere utilizzato come strumento di disinformazione, un modo per presentare una facciata di normalità in un contesto di devastazione e crisi umanitaria. Vale la pena chiedersi: quanto possiamo fidarci delle immagini che vediamo online?

La normalizzazione della sofferenza: un atto ideologico

Il caso del Lava Café esemplifica una strategia di propaganda volta a normalizzare il dolore e la miseria. Non si nega la tragedia, ma si offrono immagini di apparente normalità per insinuare che le testimonianze di sofferenza siano esagerate o false. Questa tecnica è stata definita come una “Gazawood invertita”: una costruzione di una realtà sospetta per erodere la percezione della catastrofe.

Questo tipo di propaganda non solo distorce la verità, ma alimenta anche ideologie pericolose. Utilizzare un locale come il Lava Café per giustificare le azioni di un regime che sta perpetrando violenze e repressione è un atto disumano. La presenza di un locale che serve cappuccini non può e non deve cancellare il genocidio in corso. La narrazione proposta da influencer e sostenitori di Israele rischia di far scomparire la verità e di legittimare la violenza. Come possiamo restare in silenzio di fronte a tutto ciò?