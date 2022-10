Il consiglio di Renzi a La Russa, ma “lui non mi ha ascoltato”

Quale è stato il consiglio di Matteo Renzi ad Ignazio La Russa e cosa ha detto l'ex premier del "giallo" sui voti arrivato non dal centrodestra

Il consiglio di Matteo Renzi ad Ignazio La Russa era stato chiaro, ma “inspiegabilmente lui non mi ha ascoltato”. Il leader di Italia Viva scherza su un siparietto con il Presidente del Senato e coglie l’occasione per far luce sul “giallo” dei voti non del centrodestra arrivati a La Russa e sulle accuse al Terzo Polo.

La domanda era stata secca: “Perché dicono tutti che siete stati voi?”.

Il consiglio di Renzi a La Russa

E Renzi ha risposto: “Ma siete stati voi a fare cosa? Ieri è accaduta una cosa enorme, la maggioranza di governo si è divisa prima di iniziare, questa è la notizia”. Poi l’affondo: “Di non hanno capito due cose: la prima è la matematica, perché noi siamo al massimo nove e non è che abbiamo fotocopiato le schede dentro, la seconda è la politica.

Io quando faccio queste cose le rivendico, chiedetelo a Conte se io queste cose non le faccio a viso aperto”.

Il consiglio? “Gli ho detto di votare me”

E il consiglio? Quello era scherzoso e su un siparietto simpatico fra i due, con Renzi che sottolinea come con Ignazio La Russa lui ci abbia parlato ma di cose fatue: “L’ho visto ieri, l’ho salutato e gli ho detto di votare Renzi quando sono entrato, però non mi ha ascoltato inspiegabilmente”.