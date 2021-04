Il contrabbando del vaccino su Telegram: AstraZeneca venduto a 155 a fiala

Il vaccino covid venduto su Telegram, l'ultima frontiera del mercato nero che forniva però sieri contraffatti e dannosi.

Un’inchiesta della Procura di Milano ha permesso di bloccare sul nascere la vendita di contrabbando dei alcuni vaccini covid le cui contrattazioni avvenivano su due canali Telegram e venivano poi realizzate attraverso il dark web. A queste chat erano inscritte più di 4mila persone e alcune di loro erano disposte a pagare molto di più una dose del siero pur di saltare la fila a cui tutti siamo soggetti.

La realtà però è che, stando a quanto riferito dalla Guardia di Finanza, le fiale in questione erano frutto di una contraffazione e potenzialmente dunque molto pericolose per il ricevente. Su Telegram era possibile acquistare qualsiasi dose di vaccino, da Pfizer a Moderna, passando naturalmente per AstraZeneca con prezzi che partivano da 155 euro per una fiala e arrivavano fino a 20mila euro per uno stock da 800.

Il vaccino venduto Telegram

Per accedere alle chat era necessaria l’autorizzazione degli organizzatori che garantivano ai loro acquirenti l’anonimato e la tracciabilità della spedizione. Nell’offerta veniva incluso anche il secondo richiamo e venivano fornite tutte le informazione necessarie alla conservazione del siero. Tutto finto naturalmente visto che all’interno delle fiale c’erano delle soluzioni inefficaci e anche dannose per la salute.

Una volta individuato l’acquirente su Telegram, la transizione si spostava nel dark web dove il pagamento avveniva attraverso le criptovalute.

I clienti non venivano lasciati soli neanche dopo l’acquisto, tant’è che tramite un sistema di messaggistica instantanea era stata creato un vero e proprio customer care.

Le indagini sul traffico di vaccini

Scoperto il mercato sarà ora compito dei pubblici ministeri Maura Ripamonti e Bianca Maria Eugenia Baj Macario, e dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco, ricostruire la provenienza dei falsi vaccini e la modalità con cui questi venivano commercializzati fuori dai canali ufficiali.