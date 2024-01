Il convoglio di Donald Trump verso il tribunale di Washington

Roma, 9 gen. (askanews) – Donald Trump verso la Corte d’Appello di Washington che dovrà esaminare la sua richiesta d’immunità penale come ex presidente degli Stati Uniti. Il tycoon, che si è mosso con un imponente convoglio di auto nere, è accusato in questo caso di aver tentato di ribaltare illegalmente i risultati delle elezioni presidenziali del 2020.

Secondo l’ultimo sondaggio di CBS News/YouGov, il 64% degli americani ritiene che non dovrebbe godere dell’immunità.

Per quanto riguarda l’appartenenza politica, la maggioranza dei repubblicani – il 69% – ha affermato di essere favorevole all’immunità, contro il 14% dei democratici e il 32%

degli indipendenti. L’ex presidente deve affrontare quattro capi d’imputazione per il suo tentativo di sovvertire i risultati elettorali che hanno visto trionfare Joe Biden.