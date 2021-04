Il coronavirus nel mondo dal 26 marzo al 2 aprile

Roma, 2 apr. (askanews) – Le immagini del Covid-19 nel mondo nella settimana dal 26 marzo al 2 aprile 2021.

In Brasile c’è stata un’impennata dei casi di Covid-19, da giorni i morti superano quotidianamente quota 3.000, e quattro cimiteri di San Paolo – uno degli stati brasiliani più colpiti dalla pandemia – sono ora aperti anche di notte per affrontare l’aumento delle sepolture.

In Malesia mascherine e gel disinfettante in carta sono tra le offerte che l’etnia cinese brucerà per celebrare il “Tomb Sweeping Day”, una festa osservata in tutta l’Asia orientale e sudorientale.

Vengono spazzate le tombe dei parenti morti, offerte preghiere e bruciati oggetti di vario tipo sperando che i defunti possano usarli nell’aldilà, in questo caso per combattere il coronavirus.

Utilizzando un piccolo carillon, un giornalista svizzero, Simon Huwiler, racconta l’epidemia di Covid-19 nel suo Paese, usando i buchi in una striscia di carta per segnare le morti legate alle diverse ondate del virus.

migliaia di ebrei hanno ricevuto la benedizione sacerdotale di pasqua al muro del pianto, a gerusalemme.

Per la prima volta però, a causa del virus, anche se nel paese è stato vaccinato il 60% della popolazione, i fedeli sono stati suddivisi in grandi cabine trasparenti.

A Londra un’associazione di famiglie colpite dal Covid-19 sta iniziando a disegnare a mano quasi 150.000 cuori per rendere omaggio alle vittime della pandemia. L’evento è stato organizzato dal gruppo Covid-19 Bereaved Families For Justice UK, che ha chiesto un’inchiesta pubblica sulla gestione della pandemia da parte del governo.