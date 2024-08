Il corteo funebre Haniyeh a Doha: salma in moschea, poi sepoltura

Milano, 2 ago. (askanews) - Si tiene a Doha, in Qatar, il corteo funebre per il leader di Hamas Ismail Haniyeh, assassinato a Teheran. La in fila per le preghiere funebri all'interno della moschea Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di Doha, mentre altre persone pregano all'esterno su stuoie a temperatur...

Milano, 2 ago. (askanews) – Si tiene a Doha, in Qatar, il corteo funebre per il leader di Hamas Ismail Haniyeh, assassinato a Teheran. La in fila per le preghiere funebri all’interno della moschea Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di Doha, mentre altre persone pregano all’esterno su stuoie a temperature che raggiungono i 44 gradi.

Avvolto in una bandiera palestinese, la bara di Haniyeh è stata portata brevemente in moschea prima di ripartire per la sepoltura a Lusail, a nord della capitale del Qatar.

Molti dei partecipanti alla cerimonia funebre di Doha sono vestiti con immacolate tuniche bianche tradizionali, altri in abiti civili. Ma la maggior parte indossa sciarpe che combinano la bandiera palestinese con una kefiah a scacchi con le parole “Palestina libera” stampate in inglese.

Il primo vicepresidente iraniano Mohammad Reza Aref e il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan sono tra i funzionari che partecipano al funerale. Alla cerimonia sono presenti anche l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, l’ex emiro Hamad bin Khalifa Al Thani e il ministro degli Esteri Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.