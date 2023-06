Il corteo M5s a Roma con Conte contro la precarietà. E spunta Schlein

Roma, 17 giu. (askanews) – Alla fine Elly Schlein ha partecipato a Roma all’avvio del corteo contro la precarietà promosso dal Movimento 5 stelle. L’ex premier Giuseppe Conte ha stretto la mano e abbracciato la segretaria del Pd presente – ha voluto precisare – per “un saluto”. Dobbiamo “unire le forze con le altre opposizioni – ha detto Schlein – ad esempio nella “battaglia per il lavoro”. Unire le opposizioni, per “contrastare quello che sta facendo il governo di Giorgia Meloni”, ha sottolineato la segretaria dem.

Il leader M5S, che ha sfilato dietro lo striscione “Basta vite precarie”, slogan della manifestazione, ha ribadito la disponibilità “al dialogo sui temi”. Dal palco di largo Corrado Ricci ha poi lanciato un appello per introdurre un salario minimo legale.

Secondo gli organizzatori, si registrano tra i 15 e i 20mila partecipanti, mentre sventolano le bandiere bianche del Movimento e quelle arcobaleno della pace.