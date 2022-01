Il Covid non ferma il Ces 2022, a Las Vegas inizia lo show

Las Vegas, 4 gen. (askanews) – Quali tecnologie miglioreranno la nostra vita nel prossimo futuro? Potrà essere un anello che monitora le funzioni vitali? O, ancora, alcune invenzioni che renderanno gli oggetti che usiamo tutti i giorni più sostenibili? La risposta è al Ces 2022 di Las Vegas: il Consumer Electronic Show, l’evento più importante al mondo per l elettronica di consumo, torna in presenza dal 5 al 7 gennaio con oltre 2200 espositori pronti a stupire il mondo.

Nonostante alcune defezioni degli ultimi giorni, a causa della crescita di casi Covid nel mondo, altre aziende si sono aggiunte. Lo show va avanti, come ha spiegato Gary Shapiro, presidente e Ceo di CTA, la Consumer Techonology Association che organizza il Ces.

“Il Ces 2022 sarà eccitante, straordinario e ricco di innovazione: nel 2021 non abbiamo fatto l evento in presenza, sono passati due anni. C è tanta innovazione, con focus in differenti sezioni come helthcare, smart home e mobilità”, ha detto.

Nessun dubbio per Shapiro sulla conferma della manifestazione nonostante l aumento dei casi di Covid sotto natale. “Abbiamo deciso di portare avanti lo show perché ci sono tanti innovatori, imprenditori, investitori. Abbiamo lavorato per due anni su diversi prodotti innovativi. Crediamo che sia molto importante che siano esposti, a beneficio di tutti. E crediamo che sia stato importante, grazie alla vaccinazione, alle mascherine e ad altre misure di sicurezza sanitaria, aver creato un ambiente sicuro e confortevole per tutte le persone che partecipano”, continuato.

Molte big tech hanno rinunciato negli ultimi giorni, spaventate dalla variante Omicron, circa “poco meno del 10 per cento”, anche se molte parteciperanno in digitale, ha spiegato Shapiro. Un vuoto che però è stato colmato da molte imprese più giovani e più piccole. Start up da tutto il mondo, che avranno uno spazio e una vetrina mondiale per mostrare la loro idea di futuro. Alcune hanno mostrato in anteprima i loro prodotti al Ces Unveiled, un evento riservato ai media prima del via ufficiale della manifestazione.

Tra le nuove sezioni del Ces la tecnologia spaziale e quella del food, che si aggiungono a tante altre aree tematiche come Smart Home-Smart Cities, Entertainment, 5G e IoT, Health & Wellness, Intelligenza artificiale e robotica.