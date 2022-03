Tragedia all'alba in provincia di Treviso, dove il culturista Samuel Carletti muore in auto davanti casa sua per un malore improvviso

Tragedia in provincia di Treviso, dove all’alba di oggi, 22 marzo, il culturista Samuel Carletti è morto in auto davanti casa sua: il 22enne di Volpago del Montello aveva ancora in mano il cellulare con un messaggio non inviato ed a trovarlo è stato suo padre.

L’uomo, non vedendo il figlio rientrare, è uscito di casa e lo ha trovato esanime nella vettura. Sul posto sono giunte a razzo le unità del Suem 118 ma per Samuel non c’era più nulla da fare. La salma del giovane è a disposzione dell’autorità giudiziaria presso la sala mutuaria dell’ospedale di Montebelluna.

Il culturista Samuel Carletti morto in auto

Il 22enne era uno sportivo ed un assiduo praticante di body building, attività per cui si allenava quasi tutti i giorni in una palestra di Treviso, la Mc Fit di viale della Repubblica.

Elisa, una delle istruttrici della palestra che Samuel frequentava da ormai sei anni ha voluto ricordarlo: “Era una persona squisita, buona, un bravo ragazzo, molto determinato: si era appassionato al fitness e stava facendo un percorso. Ieri sera siamo rimasti a chiacchierare, era un po’ più stanco del solito ma stava bene. Per tutti lui era un emblema, una mascotte, sempre molto attento al cibo e alla forma. Era un ragazzo adorabile”.

I media locali spiegano che Samuel sognava di diventare un personal trainer e che ultimamente lavorava come addetto alla sicurezza della discoteca “Anima”. Cinque mesi fa aveva contratto il covid ma senza alcun decorso severo.