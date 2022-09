Il cuore grande di Zlatan Ibrahimovic: un giorno in ospedale con i bambini malati

Batte forte nel reparto di cardiochirurgia pediatrica il cuore grande di Zlatan Ibrahimovic che passa un giorno in ospedale con i bambini malati

Il cuore grande di Zlatan Ibrahimovic, grande come e più della sua classe, o quasi a contare la seconda: il calciatore ha trascorso un giorno in ospedale con i bambini malati della città in cui si sta preparando a tornare in campo.

I media spiegano che il campione del Milan ha fatto visita ai piccoli degenti di pediatria al Policlinico San Donato.

Ibrahimovic in ospedale con i bambini malati

Per la precisione Ibra si è recato presso il reparto di cardiochirurgia pediatrica del nosocomio lombardo. Ibra ha sfoggiato un cappellino nero, camice azzurro e la sua debordante presenza fisica. E si è trattato di un bel gesto per diversi motivi: in primis per la scelta in sé, poi perché quella scelta è giunta in un momento particolare della vita di Zlatan.

Il campione del Milan infatti è reduce dall’operazione per la ricostruzione del crociato anteriore del ginocchio sinistro e in questo periodo si sta allenando da solo.

Il grazie social di Gsd Foundation

Dal canto suo la Gsd Foundation ha voluto dire grazie ad Ibra su Instagram: “Grazie per la bellissima sorpresa. Zlatan ha regalato ai piccoli pazienti una giornata indimenticabile”. E non poteva essere altrimenti, a contare la gioia documentata di bambini e ragazzi che alzano il pollice con Ibra, gli chiedono un autografo su una maglia rossonera oppure una foto di gruppo.