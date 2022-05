Roma, 27 mag. (askanews) – Come affrontare il tema degli abusi: il pensiero è sempre per le vittime, per il dolore delle vittime che non c’è dubbio è la prima preoccupazione”. Lo ha detto il nuovo presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, nella conferenza stampa al termine dell’assemblea generale. Zuppi ha annunciato un report da parte della Chiesa italiana sui casi e sulle attività di prevenzione che verrà pubblicato entro il 18 novembre.

“Lo dobbiamo”, ha detto.