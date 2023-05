Il decreto bollette è legge: non solo bonus ma anche la non punibilità per alcuni reati tributari se si paga in tempo

Non contiene solo atti contro la crisi ma con il suo nome il decreto bollette è legge: bonus, Iva e tutte le misure previste sono stati approvati con il via libera in Senato con il voto di fiducia. L’esito del voto è stato di 99 favorevoli, 54 contrari e 2 astenuti. I testo è stato, il testo del decreto viene cosi convertito in legge e contiene molte modifiche introdotte durante l’esame parlamentare.

Il decreto bollette è legge: non solo bonus

L’atto normativo ha un valore di quasi 5 miliardi nel 2023 e prevede misure in tre settori: caro-energia, sanità e fisco. Innanzitutto sono stati confermati i bonus elettricità e gas per i nuclei familiari in condizioni di disagio economico che abbiano un Isee fino a 15mila euro. E l’Iva? Quella fino al prossimo 30 giugno godrà ancora della riduzione al 5% sulle somministrazioni di gas metano usato per combustione. Questo vale sia per usi civili che per usi e industriali. Si parla di somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi. Sì, ma su quali mesi? Aprile, maggio e giugno 2023.

I tre grandi temi di intervento

Il provvedimento contiene disposizioni su tre temi principali. Sul caro-energia c’è ancora il bonus sociale per il secondo trimestre 2023. E il contributo per le imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas fino a giugno. Poi il credito d’imposta per le imprese energivore da utilizzare entro la fine dell’anno. C’è poi il capitolo a parte per la salute: previsto il payback dei dispositivi medici.

Medici “gettonisti” e fisco

Poi i medici “gettonisti”. E sul fisco? In agenda l’estensione delle previsioni in materia di adesione, definizione e conciliazione agevolata. E ancora: introduzione di una “causa di non punibilità” per alcuni reati tributari previo pagamento integrale delle somme prima della sentenza di appello.