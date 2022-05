Il deputato Neil Parish si dimette dopo aver guardato video porno in aula: “Un momento di follia”

Il deputato del Parlamento inglese Neil Parish ha annunciato le sue dimissioni: il 65enne ha ammesso di aver guardato dei video porno in aula.

Scandalo a luci rosse nel Parlamento Inglese, il deputato Neil Parish ha annunciato le dimissioni dal suo incarico da deputato, dopo che è stato sorpreso da alcuni colleghi a guardare dei video porno in aula.

Il deputato britannico Neil Parish, 65 anni, si è dimesso dal suo incarico, dopo che su di lui si è abbattuta una vera e propria bufera mediatica e politica.

L’uomo è protagonista di uno scandalo a luci rosse, in particolare è colpevole di aver visionato del materiale pornografico all’interno delle aule del Parlamento per ben due volte.

In una recente intervista rilasciata alla BBC, Neil Parish ha parlato di quanto accaduto all’interno delle aule del Parlamento e in particolare di cosa ha fatto con il suo cellulare:

“Stavo guardando dei trattori, sono entrato in un altro sito Web che aveva un nome molto simile e l’ho guardato per un po’, cosa che non avrei dovuto fare.

Ma il mio crimine più grande è che in un’altra occasione ci sono andato una seconda volta. Dovrò convivere con questo per il resto della mia vita. Ho commesso un terribile errore e sono qui per dirlo a mondo. È stato un momento di follia”.