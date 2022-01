Il device smart per lavarsi i denti senza acqua e spazzolino

Milano, 14 gen. (askanews) – Per chi è in viaggio o va di fretta oggi è possibile lavarsi i denti in 30 secondi senza bisogno di acqua e di spazzolino. Questo grazie a un device smart, CWash, un byte innovativo che è stato presentato al Consumer Electronic Show di Las Vagas, la fiera dell’elettronica di consumo, da Francesco Vavassori, Cto di Plusbiomedical, start up biomedicale italiana che ha sviluppato questo progetto.

“C-Wash – ha spiegato -è un innovativo device che permette il lavaggio dei denti e l’igiene dentale senza l’utilizzo di acqua e dentrifricio.

L’idea nasce per sopperire a una necessità: il lavaggio dei denti di persone che non riescono a farlo in autonomia. Con CWash, che è pilotabile a distanza anche da una applicazione, questo è possibile”.

“Funziona con un dispositivo hardware e uno consumabile, il byte, realizzato da un polimero da noi brevettato che quando viene messo in bocca a contatto con la saliva rilascia antibatterico e aromi. Questo permette il lavaggio dei denti.

Abbiamo esteso l utilizzo di questo prodotto a chi non ha tempo o è in viaggio. Quindi è diventato anche un dispositivo smart, molto facile da portare”.